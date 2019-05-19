В Бруклине состоялся вечер профессионального бокса, на котором Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона WBC, победив в первом раунде Доменика Бризила.
«Я думаю, что рефери остановил бой слишком рано. Я слышал, как он говорил «семь, восемь», но это бокс. Рефери сделал свою работу и сохранил нас здоровыми для нашего следующего боя.
Я встал на ноги и поджал их под себя. Это тяжелый дивизион, поэтому удары у боксеров здесь сильные. Он нанес удар быстрее меня. Я думал, что возьму свое в более поздних раундах. Я вернусь и снова буду бороться за титул», - цитирует Бризила Boxing Scene.
Уайлдер в девятый раз подряд защищает титул чемпиона мира по версии WBC. На счету 33-летнего американца 41 победа и ни одного поражения. У Бризила второе поражение в 22 боях, ранее он проигрывал нокаутом Энтони Джошуа.
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