Доменик Бризил: Думаю, рефери остановил бой очень рано Доменик Бризил оказался в нокауте в первом раунде.

В Бруклине состоялся вечер профессионального бокса, на котором Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона WBC, победив в первом раунде Доменика Бризила.

«Я думаю, что рефери остановил бой слишком рано. Я слышал, как он говорил «семь, восемь», но это бокс. Рефери сделал свою работу и сохранил нас здоровыми для нашего следующего боя.

Я встал на ноги и поджал их под себя. Это тяжелый дивизион, поэтому удары у боксеров здесь сильные. Он нанес удар быстрее меня. Я думал, что возьму свое в более поздних раундах. Я вернусь и снова буду бороться за титул», - цитирует Бризила Boxing Scene.

Уайлдер в девятый раз подряд защищает титул чемпиона мира по версии WBC. На счету 33-летнего американца 41 победа и ни одного поражения. У Бризила второе поражение в 22 боях, ранее он проигрывал нокаутом Энтони Джошуа.