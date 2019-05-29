Тищенко сразится за интерконтинентальный пояс WBO

Место и время проведения боя пока не называются.
28-летний Табул одержал 16 побед (13 - нокаутом) и потерпел одно поражение, в бою с Диланом Прашовичем.
Тищенко в свою очередь одержал на профессиональном ринге четыре победы в четырех поединках. Он впервые проведет бой в формате 10 раундов.
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