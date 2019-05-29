Геннадий Головкин: Уверен, третий бой с Альваресом обязательно состоится Первый поединок завершился вничью, а во втором победу одержал мексиканец.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, который 8 июня проведет бой с канадцем Стивом Роллсом, рассказал о планах на будущее.

«Уверен, третий бой с Альваресом обязательно состоится. Для меня очень важно закончить эту серию победой. Нужно стремиться к этому, делать шаг за шагом», – приводит слова казахстанского боксера BoxingScene.

Добавим, что 5 мая Сауль Альварес победил по решению судей американца Дэниела Джейкобса.