Геннадий Головкин: Уверен, третий бой с Альваресом обязательно состоится - Советский спорт
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29 мая 2019 18:33БоксГичунцев Артур

Геннадий Головкин: Уверен, третий бой с Альваресом обязательно состоится

Первый поединок завершился вничью, а во втором победу одержал мексиканец.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, который 8 июня проведет бой с канадцем Стивом Роллсом, рассказал о планах на будущее.

«Уверен, третий бой с Альваресом обязательно состоится. Для меня очень важно закончить эту серию победой. Нужно стремиться к этому, делать шаг за шагом», – приводит слова казахстанского боксера BoxingScene.

Добавим, что 5 мая Сауль Альварес победил по решению судей американца Дэниела Джейкобса.

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