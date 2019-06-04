Сергей Кузьмин: Неоднократно встречался с боксерами уровня Руиса даже на чемпионатах - Советский спорт
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04 июня 2019 07:41Бокс

Сергей Кузьмин: Неоднократно встречался с боксерами уровня Руиса даже на чемпионатах

Руис нанес поражение Джошуа.

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин высказался об Энди Руисе, который победил Энтони Джошуа.

Если честно, я неоднократно встречался с боксерами уровня Руиса даже на чемпионатах России. У меня были достойные соперники аналогичного роста и телосложения. Например, Максим Бабанин. Я с ним боксировал несколько раз. Он не хуже Энди Руиса. Такой же быстрый и скоростной, хотя на вид ребенок-толстячок. Зато этот толстячок столько народу «перевернул». Мужики думали: «Ой, сейчас мальчика побью». Пара ударов и они в нокауте. Нельзя недооценивать соперников.

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