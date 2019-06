Промоутер Джошуа: Реванш с Руисом пройдет в ноябре или декабре

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, сообщил о начале работы по организации реванша с представителем Мексики Энди Руисом.

В своем Twitter Хирн отметил, что ответный поединок состоится в ноябре или декабре 2019 года.

Напомним, Джошуа проиграл нокаутом Руису в седьмом раунде и потерял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF и IBO.

After meetings with AJ, Rob Mc and the management team in NY, we have today triggered the contracted rematch clause with Andy Ruiz Jnr. The fight will take place in Nov/Dec at a venue to be confirmed shortly.