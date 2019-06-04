Промоутер Джошуа: Реванш с Руисом пройдет в ноябре или декабре

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео) В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.

Дзюба встал на ворота. И пропускал все подряд Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Советский спор! Расширение РПЛ до 18-20 клубов – это благо? 6 июня на общем собрании премьер-лиги будет рассмотрен вопрос об увеличении числа участников турнира с 16 клубов до 18, а то и 20. Наши авторы вступили в спор по поводу целесообразности такой реформы.

«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве «Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.

Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММА Россиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса» В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.

Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-Йорке Обладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.

Николай Комличенко: Черчесов сказал, что 26-й в списке? На меня это не влияет После тренировки сборной России в Новогорске нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова.