Промоутер Джошуа: Реванш с Руисом пройдет в ноябре или декабре - Советский спорт
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04 июня 2019 23:11БоксГичунцев Артур

Промоутер Джошуа: Реванш с Руисом пройдет в ноябре или декабре

Первая встреча прошла 2 июня.

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, сообщил о начале работы по организации реванша с представителем Мексики Энди Руисом.

В своем Twitter Хирн отметил, что ответный поединок состоится в ноябре или декабре 2019 года.

Напомним, Джошуа проиграл нокаутом Руису в седьмом раунде и потерял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF и IBO.

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