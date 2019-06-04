Промоутер Джошуа: Реванш с Руисом пройдет в ноябре или декабре

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, сообщил о начале работы по организации реванша с представителем Мексики Энди Руисом.
В своем Twitter Хирн отметил, что ответный поединок состоится в ноябре или декабре 2019 года.
Напомним, Джошуа проиграл нокаутом Руису в седьмом раунде и потерял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF и IBO.
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