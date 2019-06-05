Стив Роллс: Говорят, Головкин недооценивает меня. Думаю, это просто догадки Встреча состоится 8 июня в Нью-Йорке.

Канадский боксер Стив Роллс поделился ожиданиями перед поединком против представителя Казахстана Геннадия Головкина.

«Многие говорят, что Головкин недооценивает меня. Думаю, это просто догадки. Такого не может быть. Я просто готовлюсь к бою, думаю, и он делает то же самое.

На данный момент Геннадий находится в отличной форме. В чем мое преимущество? В том, что меня толком никто не знает», – цитирует Роллса BoxingTalk.

35-летний Роллс провел на профессиональном ринге 19 боев и одержал 19 побед.