Стив Роллс: Говорят, Головкин недооценивает меня. Думаю, это просто догадки

Канадский боксер Стив Роллс поделился ожиданиями перед поединком против представителя Казахстана Геннадия Головкина.
«Многие говорят, что Головкин недооценивает меня. Думаю, это просто догадки. Такого не может быть. Я просто готовлюсь к бою, думаю, и он делает то же самое.
На данный момент Геннадий находится в отличной форме. В чем мое преимущество? В том, что меня толком никто не знает», – цитирует Роллса BoxingTalk.
35-летний Роллс провел на профессиональном ринге 19 боев и одержал 19 побед.
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