Головкин нокаутировал Роллса в Нью-Йорке - Советский спорт
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09 июня 2019 06:24БоксСпирин Дмитрий

Головкин нокаутировал Роллса в Нью-Йорке

Экс-чемпион мира Геннадий Головкин одержал досрочную победу над канадцем Стивом Роллсом.

Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Боец из Казахстана нокаутировал соперника в четвертом раунде.

Отметим, что этот поединок был первым для Головкина, проведенным по соглашению с вещательной корпорацией DAZN (100 миллионов долларов за 6 поединков в течение трех лет).

Напомним, ранее Головкин потерял три чемпионских пояса после поражения от Сауля Альвареса решением судей.

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