Головкин нокаутировал Роллса в Нью-Йорке

Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Боец из Казахстана нокаутировал соперника в четвертом раунде.
Отметим, что этот поединок был первым для Головкина, проведенным по соглашению с вещательной корпорацией DAZN (100 миллионов долларов за 6 поединков в течение трех лет).
Напомним, ранее Головкин потерял три чемпионских пояса после поражения от Сауля Альвареса решением судей.
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