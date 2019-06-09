Головкин нокаутировал Роллса в Нью-Йорке Экс-чемпион мира Геннадий Головкин одержал досрочную победу над канадцем Стивом Роллсом.

Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Боец из Казахстана нокаутировал соперника в четвертом раунде.

Отметим, что этот поединок был первым для Головкина, проведенным по соглашению с вещательной корпорацией DAZN (100 миллионов долларов за 6 поединков в течение трех лет).

Напомним, ранее Головкин потерял три чемпионских пояса после поражения от Сауля Альвареса решением судей.