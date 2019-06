Головкин нокаутировал Роллса в Нью-Йорке

Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Боец из Казахстана нокаутировал соперника в четвертом раунде.

Golovkin Blasts Out Rolls With Vicious Knockout in Fourth https://t.co/twJN4jVeNR pic.twitter.com/hJfpmbVpH9