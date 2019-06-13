Тарвер хочет тренировать Джошуа Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Антонио Тарвер обратился к экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, предложив свои услуги в качестве тренера.

«Чемпион, слышал, тебе нужен тренер мирового уровня и перезагрузка. Включи меня в список кандидатов. У меня есть необходимый опыт, я работал на всех уровнях, у меня отличные навыки общения и нет такого стиля, который я не смог бы проанализировать. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь об этом», — написал Тарвер в одной из соцсетей.

Напомним, Энтони Джошуа 1 июня досрочно проиграл Энди Руису и потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис после этого поединка посоветовал Джошуа сменить тренерский штаб.