Тарвер хочет тренировать Джошуа

«Чемпион, слышал, тебе нужен тренер мирового уровня и перезагрузка. Включи меня в список кандидатов. У меня есть необходимый опыт, я работал на всех уровнях, у меня отличные навыки общения и нет такого стиля, который я не смог бы проанализировать. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь об этом», — написал Тарвер в одной из соцсетей.
Напомним, Энтони Джошуа 1 июня досрочно проиграл Энди Руису и потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
Экс-чемпион мира Леннокс Льюис после этого поединка посоветовал Джошуа сменить тренерский штаб.
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