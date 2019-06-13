Твиттер заблокировал официальный аккаунт Геннадия Головкина - Советский спорт
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13 июня 2019 10:00БоксСпирин Дмитрий

Твиттер заблокировал официальный аккаунт Геннадия Головкина

Сервис микроблогов Twitter заблокировал официальный аккаунт экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса.

Напомним, в минувший уик-энд Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса.

Геннадий потерял три чемпионских пояса в среднем весе после поражения во втором бою с Саулем Альваресом в 2018 году.

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