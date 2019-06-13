Твиттер заблокировал официальный аккаунт Геннадия Головкина

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Напомним, в минувший уик-энд Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса.
Геннадий потерял три чемпионских пояса в среднем весе после поражения во втором бою с Саулем Альваресом в 2018 году.
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