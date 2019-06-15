Кудряшов оказался тяжелее Макабу - Советский спорт
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15 июня 2019 18:59Бокс

Кудряшов оказался тяжелее Макабу

Состоялась церемония взвешивания участников боксерского шоу в Екатеринбурге.

В субботу в Академии единоборств РМК состоялась церемония взвешивания участников боксерского шоу 16 июня, которое станет кульминацией второго Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге.

Все боксеры уложились в лимиты весовых категорий.

Дмитрий Кудряшов (Россия) - 90,5 кг
Илунга Макабу (ЮАР) - 89,85 кг

Юрий Кашинский (Россия) - 90,45 кг
Оливиер Вотран (Франция) - 86,15 кг

Алексей Егоров (Россия) - 90,7 кг
Роман Головащенко (Германия) - 84,4 кг

Евгений Романов (Россия) - 103,35 кг
Ариэль Брaкамонте (Аргентина) - 124,1 кг

Алексей Папин (Россия) - 90,4 кг
Александру Жур (Румыния) - 90,1 кг

Евгений Тищенко (Россия) - 90,55 кг
Абрахэм Табул (Гана) - 87,8 кг

Фатима Дудиева (Россия) - 53,8 кг
Тамара Мелконян (Россия) - 54,3 кг

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