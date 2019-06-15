Усик отказался от чемпионского пояса

Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что украинский боксер отказался от пояса по версии IBF в тяжелом весе.
– Господин Усик благодарит IBF за всю его поддержку во время его правления в тяжелом весе и тем самым уведомляет IBF, что в будущем он проведет кампанию в супертяжелом дивизионе, – сообщил Климас в инстаграме
Отметим, что заявление было опубликовано в инстаграме с запретом на стороннюю публикацию.
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