Дортикос нокаутировал Табити в десятом раунде

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. Поединок носил вязкий характер, и рефери Эдди Клаудио не раз вмешивался в ход встречи. В шестом раунде он снял очко с Табити за постоянные захваты соперника. В десятом раунде Дортикос одиночным ударом справа попал в челюсть американца, который сразу рухнул на ринг. Рефери даже не потребовалось открывать счет, потому что Табити был сознания.
Этот бой прошел в рамках полуфинала Всемирной боксерской Суперсерии. Дортикос стал первым финалистом. В другом полуфинале встретятся латвиец Майрис Бриедис и поляк Кшиштоф Гловацки.
Таким образом, Дортикос одержал 24-ю победу (22 досрочно). Также в его пассиве одно поражение. На счету Табити 17 побед (13 досрочно). Это поражение стало для американца первым.
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