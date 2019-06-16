Дортикос нокаутировал Табити в десятом раунде Кубинский боксер Юниер Дортикос победил нокаутом американца Эндрю Табити в бою за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. Поединок носил вязкий характер, и рефери Эдди Клаудио не раз вмешивался в ход встречи. В шестом раунде он снял очко с Табити за постоянные захваты соперника. В десятом раунде Дортикос одиночным ударом справа попал в челюсть американца, который сразу рухнул на ринг. Рефери даже не потребовалось открывать счет, потому что Табити был сознания.

Этот бой прошел в рамках полуфинала Всемирной боксерской Суперсерии. Дортикос стал первым финалистом. В другом полуфинале встретятся латвиец Майрис Бриедис и поляк Кшиштоф Гловацки.

Таким образом, Дортикос одержал 24-ю победу (22 досрочно). Также в его пассиве одно поражение. На счету Табити 17 побед (13 досрочно). Это поражение стало для американца первым.