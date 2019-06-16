Дортикос нокаутировал Табити в десятом раунде - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 июня 2019 00:04Бокс

Дортикос нокаутировал Табити в десятом раунде

Кубинский боксер Юниер Дортикос победил нокаутом американца Эндрю Табити в бою за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. Поединок носил вязкий характер, и рефери Эдди Клаудио не раз вмешивался в ход встречи. В шестом раунде он снял очко с Табити за постоянные захваты соперника. В десятом раунде Дортикос одиночным ударом справа попал в челюсть американца, который сразу рухнул на ринг. Рефери даже не потребовалось открывать счет, потому что Табити был сознания.

Этот бой прошел в рамках полуфинала Всемирной боксерской Суперсерии. Дортикос стал первым финалистом. В другом полуфинале встретятся латвиец Майрис Бриедис и поляк Кшиштоф Гловацки.

Таким образом, Дортикос одержал 24-ю победу (22 досрочно). Также в его пассиве одно поражение. На счету Табити 17 побед (13 досрочно). Это поражение стало для американца первым.

11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
14/06 17:00Футбол
Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуляВ обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
13/06 07:30Хоккей
Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.
15/06 16:23Футбол
Владимир Федотов: Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – это преступлениеГлавный тренер команды-открытия прошлого сезона рассказал о подготовке к чемпионату-2019/20.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/06 13:00Хоккей
Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
13/06 15:00Хоккей
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
15/06 13:30Футбол
Эмерик Лапорт: Вранье обо мне ранит моих близкихИнтервью с футболистом, который никогда не дает интервью.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/06 01:01Футбол
ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар» стартуют раньше остальныхКак и где следить за ярким предсезонным турниром.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
13/06 22:15Футбол
«Ехать в лагеря – для чего? Мы не бандиты». Кокорин и Мамаев отправляются в колониюМосгорсуд отклонил апелляцию на приговор форварду «Зенита» Александру Кокорину и экс-полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
Новости
00:42 Бокс Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Суперсерии
00:04 Бокс Дортикос нокаутировал Табити в десятом раунде
21:48 Бокс Усик отказался от чемпионского пояса
20:54 Футбол Украина выиграла молодежный чемпионат мира
20:39 Футбол Евгений Кафельников: Глушаков остается в «Спартаке»
20:38 Футбол Денис Глушаков: Я делал все во благо «Спартака». Какие ко мне претензии?
20:18 Футбол СМИ: «Спартак» купил Понсе
19:31 Футбол «Порту» увеличит на 50 % предложение по Зе Луишу
19:21 Футбол Ди Франческо возглавит «Сампдорию»
19:13 Футбол Погба угрожает «Манчестер Юнайтед» бойкотом
19:01 ММА Дастин Порье: Победа над Хабибом сделает меня лучшим легковесом в истории
18:59 Бокс Кудряшов оказался тяжелее Макабу
18:39 Футбол Анюков будет тренером «Зенита»
18:29 Теннис Бертенс вышла в финал домашнего турнира в Хертогенбоше
18:16 Футбол Украинец Данченко вернулся в РПЛ
18:13 Футбол Лионель Скалони: Месси рожден, чтобы играть в футбол и побеждать
17:55 Футбол Рибери планирует играть еще два сезона
17:30 Футбол Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим игроком сезона
17:04 Футбол Состав «Урала» пополнит польский полузащитник
16:39 Волейбол Сборная России победила Канаду в Лиге наций
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика