Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Суперсерии

Бой был рассчитан на 12 раундов, но закончился досрочно. Самым насыщенным получился второй раунд. Гловацки нанес удар по затылку. Рефери Роберт Берд дал команду «стоп». После этого Бриедис нанес удар локтем в челюсть сопернику, за что с латвийца было снято очко. Позже Бриедис отправил Гловацки в нокдаун. В конце раунда прозвучал гонг и уже после гонга Майрис нанес удар, отправив соперника во второй нокдаун. Рефери это падение поляка засчитал. В третье раунде Гловацки еще раз оказался на настиле ринга и бой был остановлен.
Бриедис вышел в финал Суперсерии, в котором встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.
Теперь в послужном списке Майриса 26 побед (19 досрочно) и 1 поражение. На счету Гловацки 31 победа (19 досрочно) и 2 поражения.
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