«ПСЖ» претендует на Милинковича-Савича - Советский спорт
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16 июня 2019 10:18БоксСпирин Дмитрий

«ПСЖ» претендует на Милинковича-Савича

Французский «ПСЖ» заинтересован в приобретении полузащитника «Лацио» и сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича.

Новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассчитывает осуществить этот трансфер уже нынешним летом.

24-летний хавбек также входит в сферу интересов «Ювентуса». Ранее сообщалось, что туринцы готовы отдать за серба 100 миллионов евро.

Милинкович-Савич в прошедшем сезоне сыграл в 31 матче и забил 5 мячей. Контракт игрока с «Лацио» действует до лета 2023 года.

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