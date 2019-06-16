Майрис Бриедис: Сожалею, что ударил Гловацки локтем - Советский спорт
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16 июня 2019 14:28БоксСпирин Дмитрий

Майрис Бриедис: Сожалею, что ударил Гловацки локтем

Новый чемпион мира WBO в первом тяжелом весе Майрис Бриедис прокомментировал свою победу над Кшиштофом Гловацки в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

«Во втором раунде Гловацки сильно ударил меня по затылку. Рефери никак на это не отреагировал. Я ответил ему ударом локтем. Я сожалею, что так вышло, это мой старый стиль муай-тай», - цитирует Бриедиса DAZN.

Напомним, Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацки в третьем раунде и отобрал у него пояс WBO в первом тяжелом весе.

В финале Всемирной боксерской суперсерии Бриедис сразится с кубинцем Юниером Дортикосом.

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