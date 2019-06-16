Майрис Бриедис: Сожалею, что ударил Гловацки локтем

«Во втором раунде Гловацки сильно ударил меня по затылку. Рефери никак на это не отреагировал. Я ответил ему ударом локтем. Я сожалею, что так вышло, это мой старый стиль муай-тай», - цитирует Бриедиса DAZN.
Напомним, Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацки в третьем раунде и отобрал у него пояс WBO в первом тяжелом весе.
В финале Всемирной боксерской суперсерии Бриедис сразится с кубинцем Юниером Дортикосом.
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