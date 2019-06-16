Тищенко нокаутировал Табула и стал обладателем титула WBO Intercontinental в первом тяжелом весе

В воскресенье в Екатеринбурге он победил ганца Абрахама Табула техническим нокаутом в первом раунде.
Эта победа стала для Тищенко пятой в профессиональной карьере. Россиянин завоевал титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.
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