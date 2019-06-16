Тищенко нокаутировал Табула и стал обладателем титула WBO Intercontinental в первом тяжелом весе - Советский спорт
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16 июня 2019 17:02БоксВащенко Сергей

Тищенко нокаутировал Табула и стал обладателем титула WBO Intercontinental в первом тяжелом весе

Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко провел очередной бой на профессиональном ринге.

В воскресенье в Екатеринбурге он победил ганца Абрахама Табула техническим нокаутом в первом раунде.

Эта победа стала для Тищенко пятой в профессиональной карьере. Россиянин завоевал титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.

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