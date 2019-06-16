Дмитрий Кудряшов: Извиняюсь за бой, но все видно по моему лицу - Советский спорт
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16 июня 2019 19:18БоксФиш Сергей

Дмитрий Кудряшов: Извиняюсь за бой, но все видно по моему лицу

В поединке за пояс WBC Silver российский боксер Дмитрий Кудряшов проиграл техническим нокаутом бойцу из ЮАР Илунгу Макабу. Судья остановил бой в пятом раунде, во время поединка Дмитрий Кудряшов также побывал в нокдауне.
«Я хочу извиниться перед своими болельщиками и перед теми, кто за меня переживал. Но все видно по моему лицу, что-то не получилось. Бился, не сдался, но результата нет», - заявил Дмитрий Кудряшов.
Для Дмитрия Кудряшова это поражение стало уже третьим в карьере. Сам бой проходил в Екатеринбурге.

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