Дмитрий Кудряшов: Извиняюсь за бой, но все видно по моему лицу

«Я хочу извиниться перед своими болельщиками и перед теми, кто за меня переживал. Но все видно по моему лицу, что-то не получилось. Бился, не сдался, но результата нет», - заявил Дмитрий Кудряшов.
Для Дмитрия Кудряшова это поражение стало уже третьим в карьере. Сам бой проходил в Екатеринбурге.
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