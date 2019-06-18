Рой Джонс: Некоторым в США не нравится мое двойное гражданство - Советский спорт
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18 июня 2019 12:31БоксСметанникова Дарья

Рой Джонс: Некоторым в США не нравится мое двойное гражданство

Американский боксер в 2015 году получил российское гражданство.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, что в США недружелюбно встретили новость о получении им российского гражданства.

«Некоторым не нравится мое двойное гражданство, но в США полно русских с двойным гражданством, и только потому, что я известный человек, мне нельзя этого делать? Это же бред. Я не обращаю на все эти разговоры внимания», - цитирует Джонса «Р-Спорт».

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