Рой Джонс: Некоторым в США не нравится мое двойное гражданство

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, что в США недружелюбно встретили новость о получении им российского гражданства.
«Некоторым не нравится мое двойное гражданство, но в США полно русских с двойным гражданством, и только потому, что я известный человек, мне нельзя этого делать? Это же бред. Я не обращаю на все эти разговоры внимания», - цитирует Джонса «Р-Спорт».
50-летний американец последний бой провел в феврале 2018 года против Скотта Сигмона и одержал победу единогласным решением судей.
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