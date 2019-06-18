Рой Джонс: Некоторым в США не нравится мое двойное гражданство Американский боксер в 2015 году получил российское гражданство.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, что в США недружелюбно встретили новость о получении им российского гражданства.

«Некоторым не нравится мое двойное гражданство, но в США полно русских с двойным гражданством, и только потому, что я известный человек, мне нельзя этого делать? Это же бред. Я не обращаю на все эти разговоры внимания», - цитирует Джонса «Р-Спорт».

50-летний американец последний бой провел в феврале 2018 года против Скотта Сигмона и одержал победу единогласным решением судей.