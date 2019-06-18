Тони Белью: Фьюри - самый техничный тяжеловес современности Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Томом Шварцем.

«Тайсон Фьюри – лучший тяжеловес мира в плане технического оснащения. Он лучший среди всех и опережает с огромным отрывом своих соперников.

У него есть проблемы, например, ему не хватает разрушительной силы, которая есть у Энтони Джошуа. Таких соперников, как Шварц, можно побеждать с помощью хороших комбинаций.

У каждого тяжеловеса есть своя слабая сторона. Однако Фьюри если падает, все равно поднимается. Все это видели. Его никогда не следует списывать со счетов», – заявил Белью.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом во втором раунде 15 июня в Лас-Вегасе.