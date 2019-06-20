Количество олимпийских медалей в женском боксе будет увеличено - Советский спорт
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20 июня 2019 10:23БоксСпирин Дмитрий

Количество олимпийских медалей в женском боксе будет увеличено

На Олимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 5 комплектов наград в женском боксе.

При этом мужчины будут бороться за награды в восьми весовых категориях.

Общее количество наград останется неизменным, но произойдет перераспределение — на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро разыгрывалось 10 комплектов медалей в мужском боксе, три — в женском.

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