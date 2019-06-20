Количество олимпийских медалей в женском боксе будет увеличено

При этом мужчины будут бороться за награды в восьми весовых категориях.
Общее количество наград останется неизменным, но произойдет перераспределение — на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро разыгрывалось 10 комплектов медалей в мужском боксе, три — в женском.
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