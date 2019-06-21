Альварес поставил ультиматум Головкину

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Сауль Альварес поставил ультиматум своему сопернику – Геннадию Головкину из Казахстана, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на BoxingScene.
28-летний мексиканец заявил, что если до 21 июня стороны не договорятся о месте проведения их третьего боя, он будет искать себе другого соперника.
Отметим, что переговоры между представителями боксеров зашли в тупик из-за того, что Головин хочет провести бой в Лас-Вегасе, а Альварес – в Неваде.
Напомним, в сентябре 2017 года бой между Головкиным и Альваресом в Неваде завершился вничью, а спустя ровно год мексиканец там же одержал победу и завоевал чемпионские пояса WBA и WBC.
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