Боксер Лебедев снялся в кино с Нагиевым - Советский спорт
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22 июня 2019 22:06БоксКоноплев Александр

Боксер Лебедев снялся в кино с Нагиевым

Российское кино пожирает российский бокс.

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев снялся в кино.

Об этом сообщил паблик «Мир бокса». На опубликованном снимке спортсмен стоит вместе с актерами Дмитрием Нагиевым и Владимиром Сычевым. Судя по всему речь идет о новом сезоне сериала «Физрук», либо о полнометражном фильме о Физруке, который сейчас запущен в производство.

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