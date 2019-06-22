Боксер Лебедев снялся в кино с Нагиевым

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев снялся в кино.
Об этом сообщил паблик «Мир бокса». На опубликованном снимке спортсмен стоит вместе с актерами Дмитрием Нагиевым и Владимиром Сычевым. Судя по всему речь идет о новом сезоне сериала «Физрук», либо о полнометражном фильме о Физруке, который сейчас запущен в производство.
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