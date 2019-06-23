Олимпийский чемпион высказался против третьего боя Головкина и Альвареса

Олимпийский чемпион Сиднея Ермахан Ибраимов советует Геннадию Головкину одержать пару ярких побед и красиво завершить боксерскую карьеру. По слова Ибраимова, казахстанец должен избежать третьей встречи с мексиканцем Саулем Альваресом.
– Время никого не щадит. Поэтому Головкину нужно показать пару красивых боев, однако ни в коем случае не надо встречаться с Альваресом. Сауль намного быстрее, техничнее. Ни в коем случае не нужно. Пару боев провести с яркими победами, красиво уйти с ринга – и стать менеджером или промоутером в профессиональном боксе. Не хватает уже скорости Головкину. Альварес быстрее. Это уже время. Я сам боксировал, тоже выходил на ринг и знаю, что время надо признавать, – приводит слова Ибраимова sports.kz.
Головкин и Альварес встречались на ринге дважды. 16 сентября 2017 в их поединке была зафиксирована ничья. 15 сентября 2018 года Головкин уступил со счетом 113-115, 114-114, 113-115.
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