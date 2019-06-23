Украинец Сиренко победил россиянина Бахтова

В Претории (ЮАР) состоялся бой, в котором чемпион WBF International Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова.
Поединок завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.
Для 24-летнего Сиренко это 12 победа в 12 боях. 39-летний Бахтов потерпел 16-е поражение в 55 поединках.
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