Валуев опроверг новости об онкологии

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев опроверг слухи о найденной у него раковой опухоли мозга.
– Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают, – приводит слова Валуева «Комсомольская правда».
Акромегалия – заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза.
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