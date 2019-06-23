Валуев опроверг новости об онкологии - Советский спорт
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23 июня 2019 21:21БоксКоноплев Александр

Валуев опроверг новости об онкологии

У спортсмена другая неприятная болезнь.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев опроверг слухи о найденной у него раковой опухоли мозга.

– Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают, – приводит слова Валуева «Комсомольская правда».

Акромегалия – заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза.

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