Валуев опроверг новости об онкологии У спортсмена другая неприятная болезнь.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев опроверг слухи о найденной у него раковой опухоли мозга.

– Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают, – приводит слова Валуева «Комсомольская правда».

Акромегалия – заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза.