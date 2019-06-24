Власов проведет второй поединок с Чилембой 20 июля в Геленджике состоится вечер профессионального бокса.

Главным событием станет поединок россиянина Максима Власова с британцем Айзеком Чилембой.

Власов участвовал во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе (уступил в четвертьфинале Кшиштофу Гловацки), а Чилемба давно выступает в полутяжелом весе.

В феврале 2011 года Чилемба нанес первое поражение в карьере Власова.

«Реванш с Чилембой — это то, что мне сейчас нужно для карьеры и реализации моей мечты Я очень рад, что моя команда выбрала город Геленджик местом нашего боя. Краснодарский край — это регион, где прошла часть моей жизни. Мне будет очень приятно боксировать на этой земле, я знаю, что в лице жителей Геленджика и Кубани я всегда найду поддержку, что очень важно для меня в предстоящем поединке», - заявил Власов.