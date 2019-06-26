Курбанов проведет бой за чемпионский пояс WBA - Советский спорт
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26 июня 2019 16:39БоксСпирин Дмитрий

Курбанов проведет бой за чемпионский пояс WBA

Российский боксер Магомед Курбанов следующий поединок проведет против француза Мишеля Соро.

На кону будет стоять звание регулярного чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.

Бой состоится 20 июля во Франции.

На счету 23-летнего Курбанова ни одного поражения при 17 победах (11 — нокаутом). У 31-летнего Соро - 33 победы (22 – нокаутом), два поражения и одна ничья.

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