Курбанов проведет бой за чемпионский пояс WBA

На кону будет стоять звание регулярного чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.
Бой состоится 20 июля во Франции.
На счету 23-летнего Курбанова ни одного поражения при 17 победах (11 — нокаутом). У 31-летнего Соро - 33 победы (22 – нокаутом), два поражения и одна ничья.
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