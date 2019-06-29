Комми нокаутировал Бельтрана и защитил пояс IBF (видео)

В восьмом раунде 32-летний Комми четыре раза отправлял Бельтрана на настил ринга. Рефери остановил встречу.
Для Комми это первая успешная защита титула.
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