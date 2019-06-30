Такам пообещал нокаутировать Усика - Советский спорт
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30 июня 2019 17:00БоксСпирин Дмитрий

Такам пообещал нокаутировать Усика

Камерунский тяжеловес Карлос Такам считает, что ему по силам победить бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

«Я собираюсь драться с Усиком в сентябре. До сих пор не знаю, будет ли это в Мэриленде, Великобритании или где-то еще. Я не собираюсь ждать, думаю, что до сентября успею провести промежуточный бой. Возможно я буду выступать в андеркарде боя Уайт-Ривас на арене O2. Я готов биться с любым соперником.

Хочу, чтобы Усик выздоровел, потому что я жду этого поединка и знаю, что выиграю. Я собираюсь нокаутировать его. Усик, я жду тебя в сентябре», – сказал Такам.

Поединок Усик – Такам должен был пройти в мае, но был отменен из-за травмы украинца.

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