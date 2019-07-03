Лебедев лишен чемпионского пояса WBA - Советский спорт
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03 июля 2019 10:39БоксГичунцев Артур

Лебедев лишен чемпионского пояса WBA

Этот титул достался ему после ухода украинца Александра Усика в тяжелый вес.

Россиянин Денис Лебедев больше не является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

При этом спортсмен также исключен из списка лучших 15-ти боксеров планеты.

Этой осенью 39-летний Лебедев должен провести бой против француза Арсена Гуламиряна, который владеет поясом WBA World Champion.

Что касается Усика, то он планирует провести первый поединок в новой весовой категории против камерунца Карлоса Такама.

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