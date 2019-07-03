Лебедев лишен чемпионского пояса WBA

Россиянин Денис Лебедев больше не является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
При этом спортсмен также исключен из списка лучших 15-ти боксеров планеты.
Этой осенью 39-летний Лебедев должен провести бой против француза Арсена Гуламиряна, который владеет поясом WBA World Champion.
Что касается Усика, то он планирует провести первый поединок в новой весовой категории против камерунца Карлоса Такама.
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед. Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона. Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс». Кубок Америки: Чили штурмует рекорд континентаС момента возрождения главного южноамериканского турнира, когда он получил свое нынешнее название - Копа Америка, только уругвайцам удавалось принять участие в трех финалах кряду. Повторить это достижение сейчас могут чилийцы. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей. Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать? Прощай, Бонифаций. Каким запомнился Зе Луиш«Спартак» объявил о трансфере 28-летнего нападающего Зе Луиша в «Порту». Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Игорь Гамула: Понсе в «Спартаке» будет трудноМенеджер-селекционер «Ростова», известный в прошлом тренер поделился впечатлениями от «Кубка Париматч Премьер». Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы. «Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.