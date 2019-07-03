Лебедев лишен чемпионского пояса WBA

Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео) В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку» Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

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Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день Уимблдона В понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.

Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в Испании Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

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Кубок Америки: Чили штурмует рекорд континента С момента возрождения главного южноамериканского турнира, когда он получил свое нынешнее название - Копа Америка, только уругвайцам удавалось принять участие в трех финалах кряду. Повторить это достижение сейчас могут чилийцы.