Мейвезер ответил на обвинение в алчности фотографией с двумя миллионами долларов

«Я уже 23 года слышу, что все, что я делаю, это хвалюсь машинами, драгоценностями, особняками, женщинами, одеждой и деньгами. И вот что скажу в ответ: я рад, что вы потратили два десятилетия на ненависть ко мне вместо того, чтобы строить собственное наследие», — написал Мейвезер.
За свою спортивную карьеру Мейвезер провел 50 боев, в каждом из которых он одержал победу. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте (1996).
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