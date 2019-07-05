Мейвезер ответил на обвинение в алчности фотографией с двумя миллионами долларов - Советский спорт
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05 июля 2019 14:08БоксБратищева Полина

Мейвезер ответил на обвинение в алчности фотографией с двумя миллионами долларов

Непобежденный американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер в ответ на обвинение в том, что он хвалится деньгами, опубликовал в своем Инстаграме фотографию с двумя миллионами долларов наличными.

«Я уже 23 года слышу, что все, что я делаю, это хвалюсь машинами, драгоценностями, особняками, женщинами, одеждой и деньгами. И вот что скажу в ответ: я рад, что вы потратили два десятилетия на ненависть ко мне вместо того, чтобы строить собственное наследие», — написал Мейвезер.

За свою спортивную карьеру Мейвезер провел 50 боев, в каждом из которых он одержал победу. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте (1996).

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