Максим Власов: Бой с Чилембой сложно назвать реваншем Власов проиграл Чилембе в феврале 2011 года.

Российский боксер Максим Власов рассказал о готовности к бою с Айзеком Чилембой из Малави.

– Все прекрасно, подготовка идет полным ходом, – приводит News.ru слова 32-летнего Власова, – а настроение и самочувствие отличные.

– Вы проиграли Чилембе восемь лет назад. Жажда реванша не исчезла за эти годы?

– Честно говоря, поквитаться за поражение всегда хочется, но этот бой сложно назвать реваншем, потому что прошло слишком много времени.

Напомним, первый бой Власова и Чилембы состоялся 25 февраля 2011 года в Талсе (США) и завершился победой африканцев по решению судей. Это поражение стало первым для российского боксера на профессиональном ринге.

Новый бой Власов – Чилемба запланирован на 20 июля и состоится в Геленджике в рамках празднования Дня бокса в России.