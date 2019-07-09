IBF обязала Альвареса защитить титул. Он до сих пор не ответил и может быть лишен пояса - Советский спорт
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09 июля 2019 20:18БоксГичунцев Артур

IBF обязала Альвареса защитить титул. Он до сих пор не ответил и может быть лишен пояса

Об этом сообщает BoxingScene.

Руководство IBF может лишить титула мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Согласно источнику, представители организации отправили спортсмену письмо с призывом провести бой против обязательного претендента Сергея Деревянченко.

Отмечается, что Альварес, выигравший этот титул в бою с американцем Дэниелом Джейкобсом, до сих пор не ответил.

Если мексиканского боксера лишат чемпионского пояса, то за него поспорят Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин.

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