IBF обязала Альвареса защитить титул. Он до сих пор не ответил и может быть лишен пояса

Руководство IBF может лишить титула мексиканского боксера Сауля Альвареса.
Согласно источнику, представители организации отправили спортсмену письмо с призывом провести бой против обязательного претендента Сергея Деревянченко.
Отмечается, что Альварес, выигравший этот титул в бою с американцем Дэниелом Джейкобсом, до сих пор не ответил.
Если мексиканского боксера лишат чемпионского пояса, то за него поспорят Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин.
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