Трояновский предположил, почему Лебедев завершил карьеру Уроженец Старого Оскола покинул профессиональный спорт в 39 лет.

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский отреагировал на уход Дениса Лебедева.

«Денис внес большой вклад в развитие российского профессионального бокса. Его любили болельщики, многие смотрели его бои, а он отвечал публике тем, что показывал хороший бокс.

Мне очень жаль, что он уходит. С удовольствием бы посмотрел еще несколько его боёв. В последнее время он редко боксировал, а это выбивает из ритма. Возможно, это стало причиной», – цитирует Трояновского News.ru.