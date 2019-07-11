Трояновский предположил, почему Лебедев завершил карьеру

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский отреагировал на уход Дениса Лебедева.
«Денис внес большой вклад в развитие российского профессионального бокса. Его любили болельщики, многие смотрели его бои, а он отвечал публике тем, что показывал хороший бокс.
Мне очень жаль, что он уходит. С удовольствием бы посмотрел еще несколько его боёв. В последнее время он редко боксировал, а это выбивает из ритма. Возможно, это стало причиной», – цитирует Трояновского News.ru.
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