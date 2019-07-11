Денис Лебедев: Я ждал интересного финансового предложения - Советский спорт
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11 июля 2019 18:27БоксГичунцев Артур

Денис Лебедев: Я ждал интересного финансового предложения

Сегодня, 11 июля, уроженец Старого Оскола завершил карьеру в 39 лет.

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал свой уход из профессионального бокса.

«Я ждал интересного финансового предложения, но его не поступило. У меня большая семья, мне тоже нужно думать об их состоянии. Помимо бокса у меня есть и другая жизнь. Потому было принято такое решение.

Бой с Усиком не состоялся, потому что он перешёл в супертяжёлый вес. Я ему искренне, от всей души пожелал успехов. Потом уже появился Околи, с которым мы не договорились. Дело в том, что в августе мне исполняется 40 лет. И многие считают меня законченным проектом, поэтому не хотят платить деньги. А за бесплатно подставлять свою голову я не собираюсь. Существуют люди, которые бы таким занимались, но у меня есть, о ком заботиться, вещи на порядок выше», – цитирует Лебедева RT.

Лебедев провел на профессиональном ринге 35 боев, одержал 32 победы и потерпел два поражения. В его активе также один несостоявшийся поединок.

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