Олимпийский чемпион Уитакер погиб в результате ДТП - Советский спорт
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15 июля 2019 18:54БоксКоноплев Александр

Олимпийский чемпион Уитакер погиб в результате ДТП

Американец – бывший абсолютный чемпион мира в легком весе.

Олимпийский чемпион 1984 года Пернелл Уитакер погиб после наезда автомобиля, сообщает MSN.

По данным источника, боксер переходил дорогу в черной одежде в темное время суток.

Уитакер – бывший абсолютный чемпион мира в легком весе.

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