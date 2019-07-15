В США сообщили, что следующим соперником Бетербиева станет украинец Гвоздик - Советский спорт
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15 июля 2019 23:32БоксГичунцев Артур

В США сообщили, что следующим соперником Бетербиева станет украинец Гвоздик

Такой информацией располагает журналист Майк Коппинджер.

Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев близок к заключению контракта на бой с украинцем Александром Гвоздиком, владеющим титулом WBC.

Согласно источнику, их поединок пройдет на платформе ESPN.

В крайнем поединке россиянин одержал победу над боснийцем Радивое Калайджичем, а Гвоздик одолел француза Дуду Нгумбу.

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