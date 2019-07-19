Бой Гассиева против Давейко отменен из-за травмы россиянина

– Мурат травмировал плечо и спину. Поединок с Давейко отменен. Гассиев в ближайшее время вылетает в Германию на обследование, – рассказал собеседник агентства.
Напомним, что дебютный поединок Гассиева в супертяжелом весе должен был состояться 27 июля в Арлингтоне (США).
Российский боксер провел на профессиональном ринге 28 поединков. На счету спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.
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