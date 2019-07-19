Тренер Гассиева: Сейчас трудно определить причину травмы Мурата - Советский спорт
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19 июля 2019 16:18Бокс

Тренер Гассиева: Сейчас трудно определить причину травмы Мурата

Тренер российского боксера Мурата Гассиева Виталий Сланов прокомментировал травму россиянина накануне поединка с американцем Джоуи Давейко.

– Мурат пройдет обследование в Германии. После этого станет понятна серьезность повреждения. Он нормально переносил все нагрузки, и сейчас трудно определить причину травмы, – приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, что дебютный поединок Гассиева в супертяжелом весе должен был состояться 27 июля в Арлингтоне (США).

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