Курбанов отменил бой с Соро из-за проблем с визой

Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между Магомедом Курбановым и Мишелем Соро отменен из-за проблем с визой у россиянина.
Об этом сообщил Мирхаким Сабуров, тренер Курбанова. Поединок должен был состояться 20 июля в Марселе.
– Бой не состоится. Проблемы с визой. Визу дали только в день взвешивания, – цитирует Сабурова ТАСС.
Курбанов выиграл все 17 встреч на профессиональном ринге.
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