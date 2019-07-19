Курбанов отменил бой с Соро из-за проблем с визой - Советский спорт
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19 июля 2019 22:40БоксКоноплев Александр

Курбанов отменил бой с Соро из-за проблем с визой

Россиянину не успеть в Прованс.

Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между Магомедом Курбановым и Мишелем Соро отменен из-за проблем с визой у россиянина.

Об этом сообщил Мирхаким Сабуров, тренер Курбанова. Поединок должен был состояться 20 июля в Марселе.

– Бой не состоится. Проблемы с визой. Визу дали только в день взвешивания, – цитирует Сабурова ТАСС.

Курбанов выиграл все 17 встреч на профессиональном ринге.

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