Дадашев досрочно завершил бой в США. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии Об этом сообщает Fightnews.

Сегодня, 20 июля, россиянин Максим Дадашев провел поединок против пуэрториканца Сабриэля Матиаса.

Встреча завершилась в 12-м раунде, а ее концовку инициировал представитель Дадашева.

По окончании боя спортсмен из РФ отправился в подтрибунное помещение. Он не смог дойти до указанного пункта, потерял сознание и покинул зал на носилках.

Согласно источнику, Дадашева доставили в больницу. Он находится в критическом состоянии и в ближайшее время перенесет операцию.

Напомним, Максим Дадашев брал две бронзы, а также одно серебро на чемпионате страны. Он является мастером спорта России международного класса, а после Европейских игр принял решение начать профессиональную карьеру.