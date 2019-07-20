Тренер Дадашева: Это был адский поединок. Максим пропустил очень много ударов - Советский спорт
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20 июля 2019 10:20БоксГичунцев Артур

Тренер Дадашева: Это был адский поединок. Максим пропустил очень много ударов

Бой прошел в США.

Бадди Макгирт, тренер российского боксера Максима Дадашева, рассказал о состоянии спортсмена, который был доставлен в больницу после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса.

«Максим сейчас обезвожен. Ему нужны капельницы. Он не хотел пить много воды, постоянно выплевывал ее.

Это был адский бой. Дадашев пропустил очень много ударов. Считаю, что мы вовремя остановили поединок», – сказал специалист для ESPN.

Напомним, по окончании боя спортсмен из РФ отправился в подтрибунное помещение. Он не смог дойти до указанного пункта, потерял сознание и покинул зал на носилках.

Позже Дадашева доставили в больницу. Он находится в критическом состоянии и в ближайшее время перенесет операцию.

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