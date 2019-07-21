Боксер Дадашев введен в медикаментозную кому Российский боксер Максим Дадашев введен в медикаментозную кому после трепанации черепа.

«Сейчас он находится в медикаментозной коме. Отек спал, кровотечение остановлено. В ближайшее время к нему должна прилететь супруга», - цитирует представителя команды Дадашева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дадашев успешно перенес операцию по удалению гематомы. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга.

Напомним, Дадашев досрочно завершил бой в Оксон-Хилле (США) против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. По окончании встречи российский боксер отправился в подтрибунное помещение. Он не смог дойти до указанного пункта, потерял сознание и покинул зал на носилках, после чего его доставили в больницу.

Добавим, что 28-летний россиянин провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Дадашев является призером чемпионатов России и участником Европейских игр 2015 года, Мастером спорта России международного класса. Выступает в весовой категории до 64 килограммов.