Уайт победил Риваса единогласным решением судей - Советский спорт
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21 июля 2019 08:45Бокс

Уайт победил Риваса единогласным решением судей

Британский боксер Диллан Уайт победил колумбийца Оскара Риваса в бою за временный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Бой продлился все 12 раундов по итогам которых победу единогласным решением одержал британский боксер - 115:112, 115:112, 116:111.

После этого поединка на счету Уайта стало 26 побед (18 нокаутом) при одном поражении. Для Риваса это поражение стало первым на профессиональном ринге при 26 победах (18 нокаутом).

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