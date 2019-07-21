Уайт победил Риваса единогласным решением судей

Бой продлился все 12 раундов по итогам которых победу единогласным решением одержал британский боксер - 115:112, 115:112, 116:111.
После этого поединка на счету Уайта стало 26 побед (18 нокаутом) при одном поражении. Для Риваса это поражение стало первым на профессиональном ринге при 26 победах (18 нокаутом).
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