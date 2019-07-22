Федор Чудинов: Русскому нельзя проиграть в Москве - Советский спорт
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22 июля 2019 22:32БоксКоноплев Александр

Федор Чудинов: Русскому нельзя проиграть в Москве

Мадерна был похож на страуса, сказал Чудинов.

Боксер Федор Чудинов рассказал о сложности боя за титул чемпиона WBA Continental в бою против аргентинца Эзикьеля Мадерна. Россиянин нокаутировал соперника в десятом раунде.

– Он выше. Можно сказать, был в страусиной позиции, голову в песок прятал. Немножко был к этому не готов, но по ходу боя перестроился. Пришлось немного поменять тактику. Когда бьешься дома, с одной стороны, знаешь, что поддержат, не засудят. С другой стороны, дома никак нельзя проигрывать. Тем более в Москве, на Красной площади, в международный День бокса. Аргентинцу тут можно проиграть, русскому – нет, – приводит слова Чудинова «Матч ТВ».

Россиянин одержал 21-ю победу в профессиональной карьере.

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