Мэйвезер будет готовить сборную Китая к Олимпийским играм в Токио Американец стал советником китайских боксеров.

Бывший чемпион мира Флойд Мэйвезер станет специальным консультантом сборной Китая по боксу перед Олимпийскими играми в Токио, сообщает BBC.

42-летний американец будет участвовать в подготовке китайской команды к Олимпиаде 2020 года.

Отметим, что Китай завоевал свою первую олимпийскую медаль в боксе в 2004 году, когда Зу Шимин стал бронзовым призером в весовой категории до 48 кг. На следующих двух Олимпиадах – в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году – он выигрывал золото. На предыдущих Играх – в 2016 году в Рио-де-Жанейро – китайские боксеры завоевали четыре медали.

Напомним, Мэйвезер, который был чемпионом мира в пяти весовых категориях, завершил карьеру в 2017 году, не проиграв ни один из 50 своих поединков.