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23 июля 2019 18:14БоксКоноплев Александр

Скончался боксер Максим Дадашев

Он умер в американском госпитале.

Российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет, сообщает ТАСС. Три дня назад он встречался на ринге с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Поединок завершился досрочно из-за тяжелого состояния российского спортсмена. Он покинул зал на носилках, после чего был доставлен в больницу с отеком мозга. Дадашев перенес трепанацию черепа и дальше находился в коме.

– Максим скончался. Не выдержало сердце, – сказал член команды боксера корреспонденту ТАСС.

За свою профессиональную карьеру Дадашев провел 14 боев, одержав 13 побед.

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