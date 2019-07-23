Скончался боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет, сообщает ТАСС. Три дня назад он встречался на ринге с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Поединок завершился досрочно из-за тяжелого состояния российского спортсмена. Он покинул зал на носилках, после чего был доставлен в больницу с отеком мозга. Дадашев перенес трепанацию черепа и дальше находился в коме.
– Максим скончался. Не выдержало сердце, – сказал член команды боксера корреспонденту ТАСС.
За свою профессиональную карьеру Дадашев провел 14 боев, одержав 13 побед.
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