Команда Матиаса выразила соболезнования семье Дадашева - Советский спорт
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23 июля 2019 20:02Бокс

Команда Матиаса выразила соболезнования семье Дадашева

Роковое поражение.

Представитель пуэрториканского боксера Сабриэля Матиаса выразил соболезнования семье россиянина Максима Дадашева. Сегодня спортсмен скончался в американском госпитале после травм, полученных в поединке с Матиасом 20 июля.

– Мои глубочайшие соболезнования родным и команде Дадашева. Это очень плохая новость, – сказал Иван Оренго в беседе с корреспондентом ТАСС.

Дадашев выиграл 13 поединков из 14. Свое единственное поражение он потерпел в последнем матче.

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