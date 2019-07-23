Команда Матиаса выразила соболезнования семье Дадашева Роковое поражение.

Представитель пуэрториканского боксера Сабриэля Матиаса выразил соболезнования семье россиянина Максима Дадашева. Сегодня спортсмен скончался в американском госпитале после травм, полученных в поединке с Матиасом 20 июля.

– Мои глубочайшие соболезнования родным и команде Дадашева. Это очень плохая новость, – сказал Иван Оренго в беседе с корреспондентом ТАСС.

Дадашев выиграл 13 поединков из 14. Свое единственное поражение он потерпел в последнем матче.