Команда Матиаса выразила соболезнования семье Дадашева

Представитель пуэрториканского боксера Сабриэля Матиаса выразил соболезнования семье россиянина Максима Дадашева. Сегодня спортсмен скончался в американском госпитале после травм, полученных в поединке с Матиасом 20 июля.
– Мои глубочайшие соболезнования родным и команде Дадашева. Это очень плохая новость, – сказал Иван Оренго в беседе с корреспондентом ТАСС.
Дадашев выиграл 13 поединков из 14. Свое единственное поражение он потерпел в последнем матче.
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