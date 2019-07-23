Youtube удалил видео последнего боя Дадашева - Советский спорт
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23 июля 2019 21:29БоксКоноплев Александр

Youtube удалил видео последнего боя Дадашева

Сегодня спортсмен скончался в больнице.

Популярный видеохостинг Youtube удалил запись с последним боем россиянина Максима Дадашева.

20 июля россиянин уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. После поединка Дадашева отправили в больницу, где ему диагностировали отек мозга.

Спортсмен перенес тяжелую операцию, впал в кому, а на третий день скончался.

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