Youtube удалил видео последнего боя Дадашева

Популярный видеохостинг Youtube удалил запись с последним боем россиянина Максима Дадашева.
20 июля россиянин уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. После поединка Дадашева отправили в больницу, где ему диагностировали отек мозга.
Спортсмен перенес тяжелую операцию, впал в кому, а на третий день скончался.
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