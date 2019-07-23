Украинский чемпион почтил память Дадашева - Советский спорт
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23 июля 2019 23:47БоксКоноплев Александр

Украинский чемпион почтил память Дадашева

Ломаченко хорошо знал россиянина.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко соболезнует близким российского боксера Максима Дадашева. 23 июля спортсмен умер от травм, полученных в бое против Сабриэля Матиаса из Пуэрто-Рико.

«Большая потеря для семьи и близких! Я спаринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов... Мои соболезнования близким», – написал Ломаченко в своем инстаграме.

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